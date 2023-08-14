Нарколог назвал способы избавления от перегара Нарколог Поликарпов посоветовал пить больше воды при перегаре

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Чтобы избавиться от перегара, необходимо пить больше жидкости, посоветовал психиатр-нарколог Александр Поликарпов. В беседе с «Газетой.Ru» он уточнил, что печень перерабатывает спиртосодержащие напитки в уксусную кислоту, которая выходит через легкие, кожу и мочу. Запах сохранится до тех пор, пока не будут выведены все продукты распада этанола.

Чтобы быстрее избавиться от запаха перегара, нужно пить больше жидкости. <...> Душ, по возможности контрастный, позволит смыть пот, через который также выходят продукты распада. Еда с острыми приправами, например, яйца или нежирная курица, может заглушить запах, — уточнил специалист.

Врач отметил, что ускорить процесс детоксикации можно при помощи специализированных препаратов, которые выводят из организма продукты распада алкоголя и восстанавливают работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Он подчеркнул, что чистка зубов и жевательная резинка неэффективны в борьбе с запахом перегара, они могут только замаскировать его на некоторое время.

Химик Николай Васильев ранее рассказал, что домашние настойки могут быть изготовлены на метиловом спирте. По его словам, этиловый спирт также не всегда качественный: он может оказаться непригодным для пищевого применения.