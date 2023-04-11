Подростков предупредили о смертельной опасности алкоголя Нарколог Исаев назвал бутылку крепкого алкоголя смертельной дозой для подростков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смертельной дозой для подростков может оказаться бутылка крепкого алкоголя, предупредил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Комментируя «Радио 1» госпитализацию 14-летней девочки с признаками сильного алкогольного отравления, он отметил, что, если ребенок действительно выпил такое большое количество спиртного и остался жив, у него выдающаяся сопротивляемость организма.

Если четырнадцатилетний ребенок выпьет бутылку водки, есть вероятность, что он просто не встанет никогда. Возможно, это была не бутылка водки, возможно, это выдающаяся сопротивляемость организма. Вопрос, как она при таких дозировках осталась жива? — уточнил нарколог.

По словам специалиста, поведение ребенка меняется даже при маленькой дозе алкоголя из-за низкой сопротивляемости организма. Врач пояснил, что родители могли не замечать этого. В таком случае, девочка либо могла выпивать с друзьями и долго не возвращаться домой, либо за ней не следили взрослые. Исаев подчеркнул, что при неоднократном употреблении больших доз спиртного у ребенка может сформироваться зависимость. Он порекомендовал взрослым прививать детям здоровые привычки, чтобы избежать подобных проблем.

В подмосковной Балашихе в одном из стационаров медики ранее приняли 14-летнюю пациентку с поражением нервной системы на фоне отравления алкоголем. Дегенерация нервной системы, которую диагностировали у школьницы, свойственна для поздних форм запойного алкоголизма или крайне высокой единоразовой дозы алкоголя.