Нарколог назвал лекарства, приём которых может привести к лишению прав

Ряд психотропных препаратов не стоит принимать перед управлением автомобилем, поскольку обнаружение их следов в крови водителя может привести к лишению прав, напомнил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун, пишет «Вечерняя Москва». К числу этих препаратов относятся нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты.

Это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал, — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. Список можно дополнить ещё и кодеинсодержащими препаратами, — отметил специалист.

Как подчеркнул Ковтун, данная проблема существует долгие годы, с ней хорошо знакомы таксисты и водители общественного транспорта.

Он отметил, что на упаковках лекарств с обычным корвалолом или антигистаминных препаратов, включая такие, как цитрин и димедрол, отмечено, что они снижают давление, вызывают головокружение, слабость. Некоторые из препаратов также понижают уровень внимательности, что ведёт к риску попасть в ДТП.

Но при этом на лекарствах не написано, что приём чреват лишением водительских прав, так как в них содержится наркотическое средство. А состав лекарств далеко не все читают. Наверное, нужно отдельно писать на упаковке таблеток о возможном риске быть лишенным прав, чтобы водитель не употреблял это средство перед тем, как сесть за руль, — заключил нарколог.

Ранее о данной проблеме заявлял терапевт Алексей Хухрев, он сообщил, что трициклические антидепрессанты, снижающие тревогу лекарства и нейролептики относятся к перечню препаратов, которые нельзя принимать перед вождением. Последние помогают снять лишнее психическое напряжение, но могут негативным образом повлиять на концентрацию и внимание. К тому же многие препараты, такие как настойки, делаются на спирту, что также может повлечь проблемы с законом.