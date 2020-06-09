Нарколог Минздрава РФ никогда не видел Ефремова трезвым

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн признался, что знаком с Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы. По его словам, он никогда не видел актёра трезвым.
Я несколько раз видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Я думаю, что тут ещё и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны бить тревогу, — поделился Брюн в эфире Первого канала.
По его словам, есть процедуры мотивирования людей к отказу от алкоголя и прохождению лечения. Однако никто из друзей или членов семьи артиста не обращался в ведомство. Там бы им не отказали в помощи.
8 июня актёр за рулём внедорожника Jeep Grand Cherokee врезался на Садовом кольце в курьерский фургон. Его водитель Сергей Захаров скончался в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова наркотиков.
Актёру назначили подписку о невыезде, позже статью переквалифицировали на более тяжкую. Он обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённое в состоянии опьянения».
Как писал NEWS.ru, Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. В ходе судебного заседания актёр признал вину. Прокурор поддержала ходатайство следствия, отметив, что ранее Ефремов «нарушил избранную меру пресечения».
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