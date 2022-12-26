Нарколог дал советы, как правильно употреблять алкоголь на праздниках Нарколог Курчицкий посоветовал принять ферменты и уголь перед новогодним застольем

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Перед новогодним застольем следует принять активированный уголь, который нейтрализует часть токсинов из спиртного, а также ферменты для пищеварения, которые помогут в расщеплении алкоголя, рассказал «МК в Красноярске» нарколог Александр Курчицкий. Он пояснил, что желудок, печень и поджелудочная железа играют важную роль в расщеплении как еды, так и алкоголя, поэтому важно уменьшать порции и того, и другого, чтобы сократить совокупную нагрузку на организм. Помимо того, алкоголь нельзя употреблять без закуски, так как это вредно для слизистой желудка и провоцирует быстрое опьянение, уточнил врач.

Если есть возможность, лучше откажитесь от алкоголя. Если решили употреблять, то в небольших количествах, и делайте хорошие паузы между приемами алкоголя. Также нельзя употреблять алкоголь вообще без закуски. Агрессивное воздействие на слизистую и быстрое опьянение, — предупредил Курчицкий.

Нарколог пояснил, что несоблюдение описанных правил может привести к обострению холецистита, панкреатита, гастрита и язвенной болезни. Помимо того, особо внимательными в новогодние праздники нужно быть людям с алкогольной зависимостью, так как если они допустят ошибку и позволят себе «выпить чуть-чуть», это может закончиться запоем, чему длинные выходные только поспособствуют.

Эндокринолог Наталия Тананакина ранее рассказала: чтобы не отравиться алкоголем в Новый год, нельзя употреблять спиртные напитки на голодный желудок, а также пить быстро и много. Она отметила, что рискуют отравиться, как правило, люди с низким метаболизмом алкоголя. Для снижения таких рисков она предлагает употреблять за праздничным столом еду, богатую цинком и витаминами группы B.