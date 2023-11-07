Нарколог дал советы, как избежать похмелья Нарколог Петров: во время употребления алкоголя следует пить больше воды

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Чтобы избежать похмелья, во время употребления алкоголя следует пить больше воды, посоветовал врач-нарколог Даниил Петров. В беседе с РИАМО специалист подчеркнул, что не следует выпивать на голодный желудок. Петров также рекомендует пить спиртное постепенно, делая перерывы.

Кроме того, нельзя смешивать различные алкогольные напитки. По словам нарколога, лучше всего отказаться от курения. Это связано с тем, что никотин усиливает процесс интоксикации. Избежать похмелья помогут закуски, богатые клетчаткой, например овощи и фрукты. Они позволят быстрее вывести алкоголь из организма.

Врач предупредил, что способов быстрее протрезветь после употребления алкоголя не существует. Организм уже получил дозу спиртного и будет тратить ресурсы на то, чтобы справиться с ее переработкой.

Нарколог Василий Шуров ранее рассказал об опасности употребления биологически активных добавок от похмелья, которые могут навредить здоровью. Он напомнил, что спиртное — интоксикант, который наносит удар по центральной нервной системе и печени. Нарколог Евгений Брюн также не советует лечить похмельный синдром алкоголем, а людям с болезнями желудка не рекомендует принимать аспирин.