Нарисовавшего во время игры Z россиянина не пустили на турнир по Dota в США Нарисовавшему во время игры Z киберспортстмену из России не дали визу в США

Фото: Иван «Pure» Москаленко / instagram.com/puredota

Иван Pure Москаленко

Члена российской команды Entity Gaming Ивана Pure Москаленко отстранили от участия в турнире PGL Arlington Major по Dota 2, сообщил капитан команды Дмитрий Fishman Полищук в своем Telegram-канале. По его словам, киберспортсмену отказали в визе в США.

Виза Pure была отклонена, — написал Полищук.

В конце апреля Москаленко нарисовал на мини-карте букву Z во время официального матча с Mind Games. После этого его команда была дисквалифицирована с турнира, а украинские комментаторы и игроки призвали запретить киберспортсмену въезд в США и страны Евросоюза.

Предполагается, что место Москаленко займет перуанский игрок Энцо Timado Гианоли из американской Team SoloMid. Официальных комментариев на эту тему от Entity Gaming не поступало.

Москаленко является керри — это персонажи, которые должны выиграть матч своей команде. Как правило, они слабы в начале матча, однако, постепенно набирая золото, становятся сильнее своих противников.

Мэйджер PGL Arlington Major по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа. О проблемах с визами в США накануне сообщили представители состава Fnatic и Xtreme Gaming из Китая.