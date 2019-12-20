Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который, согласно предварительным данным, был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно.
Очевидцы сняли «транспортировку» мужчины на видео — полицейским пришлось вывозить его из терминала на тележке. На кадрах видно, что тот лежит плашмя и громко воет.
О дальнейшей судьбе пассажира пока что ничего не сообщается, как и о точной причине его состояния,
Ранее NEWS.ru писал, что экипажу самолёта, прибывшего из Минеральных Вод в Новосибирск, пришлось примотать буйного пассажира скотчем к креслу. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время полёта начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников и других пассажиров. На все замечания он реагировал с агрессией и пытался проникнуть в кабину пилотов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен