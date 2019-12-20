https://static.news.ru/photo/894eef68-23c0-11ea-aaac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира, который, согласно предварительным данным, был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно.

Очевидцы сняли «транспортировку» мужчины на видео — полицейским пришлось вывозить его из терминала на тележке. На кадрах видно, что тот лежит плашмя и громко воет.

О дальнейшей судьбе пассажира пока что ничего не сообщается, как и о точной причине его состояния, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что экипажу самолёта, прибывшего из Минеральных Вод в Новосибирск, пришлось примотать буйного пассажира скотчем к креслу. Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, во время полёта начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников и других пассажиров. На все замечания он реагировал с агрессией и пытался проникнуть в кабину пилотов.