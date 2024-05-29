«Написали Путину»: 200 человек застряли в поселке под Донецком в зоне СВО

Фото: Личный архив жителей Очеретино

Жители контролируемого ВС РФ поселка Очеретино под Донецком пожаловались президенту России Владимиру Путину на перебои с получением гуманитарной помощи, отсутствие лекарств и невозможность покинуть почти разрушенный населенный пункт. NEWS.ru поговорил с жителями Очеретино, попросившими не называть их имена, и узнал, почему мирным людям не удается покинуть зону СВО.

Что жители говорят о ситуации в Очеретино

Очеретино расположено северо-западнее Донецка и Авдеевки. В 2021 году в нем проживало 3400 человек. Сейчас, по оценкам местных жителей, с которыми пообщался NEWS.ru, людей осталось гораздо меньше.

«22 апреля [2024 года] РФ зашла в Очеретино, который находится в нескольких километрах от Авдеевки, повесили [российский] флаг, и пошла зачистка. В поселке оставались люди, которые ждали эвакуацию, мы собрали списки и оказалось, что их 198. Мы не могли найти информацию о некоторых, потому что у кого-то связи не было. Рядом с поселком Очеретино располагаются сёла, откуда также приезжали в поселок, но мы не знаем точное количество людей», — рассказала одна из местных жительниц.

Фото: Личный архив жителей Очеретино

По ее словам, среди оставшихся в Очеретино была беременная женщина, онкобольные, лежачие, дети и пожилые люди. Им нужны лекарства и продукты первой необходимости, с которыми, как рассказали жители, возникли проблемы.

«С украинской стороны гуманитарная помощь приходила последний раз 1 апреля. К майским праздникам, соответственно, у людей все закончилось. Мы начали бить тревогу, обратились в Ясиноватую, потому что курируют эти вопросы там. Волонтеры оттуда обещали хотя бы продукты завезти, но никто не смог. Мы начали писать в соцсетях [главе Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрию] Шевченко. Эти посты удалили», — жалуется одна из жительниц.

По словам женщины, в поселке почти не осталось продуктов и бензина, который необходим для генератора, потому что в Очеретино «нет никаких коммуникаций, все разбито, люди сидели в подвалах». Она добавила, что недавно в поселок смог попасть один волонтер, он привез инсулин и немного продуктов.

Фото: Личный архив жителей Очеретино

Почему жители Очеретино пожаловались Путину

Жители отмечают, что масштабной эвакуации из Очеретино не было: проводить ее пока слишком опасно.

«Мы сами хотели волонтерами поехать [за гуманитарной помощью], но нам сказали, что нас не пропустят, потому что вокруг поселка все заминировано, летают дроны с украинской стороны. В итоге мы написали [электронное обращение] Владимиру Путину. В ответ нам сообщили, что с этим вопросом будут разбираться в Донецке. Вскоре пришло письмо от [властей] ДНР, что вопросом [помощи жителям Очеретино] начинают заниматься. Не знаю, подействовало ли обращение, но сейчас пытаются вывозить по пять человек. В пункте временного размещения мы насчитали около 60 очеретинцев», — добавила одна из местных жительниц.

Собеседница NEWS.ru рассказала о проблеме с оформлением документов: тем из очеретинцев, которым удалось эвакуироваться, предлагают «оказать услугу за 1000 рублей».

«Откуда такие деньги у людей, которые просидели в подвалах? Никаких зарплат и пенсий они не получали, многие лишились всего. Но чтобы даже получить пособие, нужны документы — паспорт РФ, СНИЛС и другие. Мы и собрали деньги [на оформление бумаг]. Когда волонтеры из Донецка узнали, что в Ясиноватой оформление платное, был шок, такого быть не может, а оказалось — может», — возмущается местная жительница.

Фото: Личный архив жителей Очеретино

Что говорят в Ясиноватой

NEWS.ru обратился с запросом к главе Ясиноватского муниципального округа ДНР Дмитрию Шевченко, но он не смог оперативно прокомментировать ситуацию. Как рассказал один из администраторов донбасского паблика «Ясиноватая, Россия — любимый город!», ситуация с жителями Очеретино «известна и находится под контролем».

«Там около 200 жителей. В поселке ведутся активные боевые действия, непосредственно в самом населенном пункте и на его околицах. Поселок постоянно под артиллерийскими обстрелами, круглосуточно там летают FPV-дроны-камикадзе. Доступ гражданским лицам туда запрещен», — сообщил он NEWS.ru.

По словам собеседника, местная администрация договаривается с некоторыми военными, которые доставляют мирным гражданам воду, хлеб, продукты и лекарства.

«Особо тяжелых удалось вывезти в ПВР города Ясиноватая. Но об организованной эвакуации речь не идет, так как это опасно для жизни всех участников. В ПВР Ясиноватой все готово для приема беженцев: от питания и одежды до оформления документов», — добавил он.

По его данным, ситуация разрешится после продвижения ВС РФ «далее на север по территории ДНР». А пока, отмечает он, «военные действия приняли форму позиционной войны» и «нет быстрых продвижений».

Фото: Личный архив жителей Очеретино

Что известно о боях за Очеретино

Российское Минобороны заявляло о взятии под контроль поселка Очеретино 5 мая. Однако издание Readovka, как и местные жители, сообщало, что флаг РФ в населенном пункте вывесили еще 22 апреля.

Telegram-канала «Военная хроника» утверждал, что наступление на Очеретино лишает командование украинской армии возможности выстроить долговременную оборону, вынуждает постоянно контратаковать недостаточными силами, расходуя резервы, и закрепляться под огневым воздействием ВС РФ на неудобных для обороны позициях.

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что взятие Очеретино под контроль означало полное завершение зачистки северных окраин населенного пункта, писал NEWS.ru.

Украинские наблюдатели полагали, что взятие Очеретино и другие тактические прорывы ВС РФ на этом участке могут свидетельствовать о подготовке к штурму города Часова Яра. При этом, по мнению украинских экспертов, ситуация развивается «по ожидаемому сценарию», что позволяет российским войскам «создать более уверенную линию фронта», но «лишает их возможности оперативного прорыва».

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