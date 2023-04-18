«Написал везде»: рэпер-патриот решил наказать коллегу за поддержку Украины Рэпер Апачев призвал отменить концерт Jah Khalib из-за поддержки Украины

Фото: ВКонтакте/https://vk.com/akimapachev

Российский рэп-исполнитель Аким Апачев, выступающий за проведение специальной военной операции (СВО), призвал власти отменить концерт своего коллеги Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) за поддержку Украины. Гневный пост рэпер разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Там он, в частности, сообщил, что уже пожаловался министру культуры РФ на ситуацию с Мамедовым.

Вы чего там? Ау! Может сразу концерт Зеленского организуете в Кремле? Гнать всех, кто порочит нашу страну. Враг остается врагом, он не может резко стать союзником ради концерта в Москве. — сообщил Апачев.

Позже он разместил еще одно сообщение, в котором рассказал, что написал запрос об отмене концертов Jah Khalib министру культуры РФ Ольге Любимовой. В качестве причин требуемой отмены Апачев назвал «поддержку террористической украинской армии и возможное спонсирование ВСУ». Также рэпер признался, что по этом поводу «обзвонил всех, кого знаю, написал везде, куда мог».

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также призвала запретить концерты рэпера Jah Khalib. Соответствующие обращения были направлены в Генпрокуратуру, мэру Москвы и губернатору Санкт-Петербурга. Депутат, в частности, отметила, что рэпер опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) запись, в которой сообщил о своем пребывании в Киеве, где он «перемещается из „укрытия в укрытие“, а украинцев он не просто любит, а восхищается ими».