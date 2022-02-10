Напавшим на «Пятёрочку» в Истре мужчинам предъявили обвинения

Четверым напавшим на супермаркет «Пятёрочка» в подмосковной Истре мужчинам предъявлено обвинение по факту разбоя и причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть, сообщает пресс-служба ГУ Следственного Комитета РФ по Московской области. Отмечается, что мужчины признались ещё в двух разбойных нападениях. Кроме того, следователи установили, что один из напавших на супермаркет ранее был его сотрудником.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырём гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего её смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ). Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственных действий обвиняемые признались ещё в двух эпизодах разбойного нападения в Истре. Позднее планируется объединить эти уголовные производства в одно. Также стало известно, что один из нападавших в прошлом работал в супермаркете и знал внутренние процессы. Кроме того, следствие установило, что двое из четверых нападавших находились в России нелегально. В связи с этим в контролирующих органах будет проведена проверка по данному факту для оценки действий ответственных лиц.

Уточняется, что правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли орудия преступления и видеозаписи, провели обыски в жилище обвиняемых, допросили потерпевших и свидетелей, проверили показания обвиняемых, провели ряд экспертиз. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что личности нападавших раскрыты. Ими оказались официально неработающие граждане Таджикистана от 21 года до 29 лет.

В ночь на 9 февраля злоумышленники в масках, вооружённые деревянными топорищами, вошли в магазин «Пятёрочка» в Истре через вход для разгрузки товаров и напали на директора магазина Наталью Пашкову, её супруга и на кассиршу Людмилу Вяткинy. Они похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задержаны. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитализированы.