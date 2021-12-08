Напавшему на авто ФСБ тиктокеру дали почти три года колонии

Повредивший машину ФСБ на незаконной акции протеста в Москве блогер Константин Лакеев признан виновным. Он приговорён Тверским судом к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил РЕН ТВ адвокат тиктокера Сергей Загребельный.

Суд назначил моему подзащитному наказание в виде 2,8 года колонии общего режима, — заявил адвокат.

Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Суд также взыскaл с Лакеева более 337 тысяч рублей по гражданскому иску ведомства.

После задержания Лакеев заявил, что просит прoщения у госслужащих и полицейских. Он обещал, что больше не будет вести себя подобным образoм.

По версии следствия, тиктокер принимал непосредственное участие в инциденте на Трубной площади столицы 23 января. Молодой человек был задержан в так называемом TikTok-хаусе — доме, где проживают сразу несколько стримеров.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил двух участников акции протеста против QR-кодов в торговых центрах к 12 суткам административного ареста. 18 ноября они ходили по торговому центру «Гранат» с целью проверить наличие правовой базы для введения QR-кодов. Граждане требовали у охранников впустить их внутрь и показать их собственные цифровые коды о вакцинации.