«Напали бы неожиданно»: Сладков о возможной войне Запада с Россией Сладков: если бы НАТО хотела войны с Россией, то напала бы неожиданно

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если бы НАТО собралась воевать с Россией, то напала бы неожиданно, когда РФ находилась не в лучшей форме, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он считает, что вскоре горячий период конфронтации с Западом сменится холодным и против Москвы будут применяться иные меры воздействия.

Собралось ли НАТО воевать с Россией? По моему убеждению, нет. Было бы такое намерение, на нас напали бы неожиданно, когда мы находились не в лучшей форме. А тут вместо того чтоб взять медведя зимой, сонным, охотник ворошит рогатиной медведя и ждет его наверху разъяренного и готового к драке? Нет, так не бывает, — пишет журналист.

Он отмечает, что Россия «встряхнула» всю систему мобилизации, завела военно-промышленный комплекс, приобрела опыт войны, поэтому нападать на нее в такой ситуации бессмысленно и незачем.

Думаю, дальше горячий период смениться холодным, с попыткой экономического удушения нас Западом, — резюмирует Сладков.

Ранее американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack сообщил, что проблемы в работе разведки могут подвести США к войне с Россией. По его сведениям, ряд решений администрации Белого дома по украинскому конфликту мог основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления Министерства обороны США.