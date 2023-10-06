«Больше вреда»: Миронов о работе мигрантов в школах и больницах Миронов: работа мигрантов в школах и больницах приносит больше вреда, чем пользы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что привлечение мигрантов на работу в школы и больницы наносит больше вреда, чем пользы, для развития рынка труда в России. С инициативой о запрете иностранным трудящимся работать в различных сферах выступили члены партии «Справедливая Россия — За правду». По словам авторов законопроекта, он должен затронуть также мигрантов, работающих в поликлиниках, аптеках, в такси, на стройках и водителями в транспортных компаниях.

Это наиболее чувствительные сферы российской экономики, в которых труд иностранных работников наносит больше вреда, чем пользы, для развития рынка труда в России. Во многих регионах нашей страны наблюдается высокая безработица, и, по сообщениям с мест, она выше официальных данных. По этой причине государство должно создавать условия для обучения, переобучения и трудоустройства российских граждан, — заявил Миронов.

Справедливороссы предлагают радикально ограничить поток мигрантов в страну, предоставив таким образом дополнительные рабочие места для россиян.

Это позволит снизить градус социальной напряженности из-за роста преступности с участием выходцев из некоторых стран бывшего СССР, позволит сократить нагрузку на систему социального обеспечения и систему образования в стране, — объяснил депутат.

По словам Миронова, в партию поступает много информации из регионов, жители которых хотят работать в сферах, где сегодня заняты мигранты.

Они готовы работать за те же деньги, которые сегодня получают гастарбайтеры, но часто, например на стройку, их не берут. Стоит отметить, что начиная с 2020 года был отмечен рост доходов трудовых мигрантов примерно в полтора раза. Средняя сумма их ежемесячных переводов в родные страны составила 48 000 рублей, — отметил лидер СРЗП.

Он также привел данные Росстата, согласно которым, среднемесячная медианная зарплата в России была оценена в 32,4 тысячи рублей. Это свидетельствует о том, что иностранные работники зарабатывают в РФ не меньше российских граждан.

Депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете работы мигрантов в различных сферах. В пояснительной записке парламентарии указали, что это, в частности, позволит увеличить число рабочих мест для российских граждан.