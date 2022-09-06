«Нанести урон отцу»: Симоньян назвала причину убийства Дарьи Дугиной Симоньян высказалась об истинных мотивах убийцы Дарьи Дугиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян считает, что гибель политолога Дарьи Дугиной была подстроена только с одной целью — сделать больно ее семье. Свое предположение журналист высказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеканала «Россия».

Предполагаемая преступница ставила себе задачу сделать больно отцу молодой женщины — Александру Дугину, уверена Симоньян, так как это траур, «который с нами надолго». Что касается действий украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины, в которой ехала Дарья Дугина, то это главред RT называет чудовищным преступлением.

Невозможно себе представить, как женщина с надутыми губами другую женщину, которая ничего плохого ей не сделала, едет в машине и подрывает? Даже думать об этом страшно! — не скрывает эмоций Симоньян.

И теперь отцу Дарьи придется жить с адом в душе до конца своих дней, чего и добивались преступники.

Хотели нанести урон отцу. Такую секундную смерть не ты заметишь, а вот жить с этим адом в душе... Невозможно об этом думать, — заключила журналист.

Ранее сообщалось, что предполагаемая участница убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк проходила фильтрационные мероприятия в Донбассе. Женщина могла участвовать в них 18 июля перед поездкой в Россию.