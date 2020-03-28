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Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она приступила к работе не сообщив, что провела отпуск в Доминикане.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, врач вернулась в Россию 15 марта и уже через два дня вышла на работу. При этом она несколько раз сдала анализы на коронавирус,...