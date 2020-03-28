Авиакомпания «Аэрофлот» выполнит намеченный на 28 марта рейс Стамбул — Москва, несмотря на приостановку турецкими властями международных полётов.
Генеральное консульство РФ в Стамбуле сообщает об этом в коммюнике, которое
В связи с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 27 марта о приостановке международных полётов сообщаем, что генконсульством принимаются меры по уточнению ситуации с обеспечением вывоза находящихся здесь росграждан. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» 28 марта SU 2131 состоится по расписанию, — гласит сообщение димписсии.
27 марта Эрдоган объявил о новых мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в своём обращении к гражданам. В числе прочего Турция временно прекратила авиасообщение с другими государствами, передавал NEWS.ru. Позже в этот же день российское посольство в Анкаре проинформировало о том, что с 28 по 31 марта состоятся шесть специальных рейсов «Аэрофлота» из Стамбула, на которых граждане РФ смогут вернуться в Россию.
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