Налоговой амнистии в России предрекли трудности «Опора России»: реализацию налоговой амнистии в РФ ждут сложности

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Внедрение налоговой амнистии за раздробление бизнеса будет сопровождаться отсутствием ясных критериев и стимулирования компаний, сказано в письме исполнительного директора общественной организации «Опора России» Андрея Шубина заместителю главы ФНС Дмитрия Сатина, которое цитирует URA.RU. Предоставить такую амнистию ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

Реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса, объявленной президентом России, будет сопровождаться рядом сложностей, среди которых отсутствие четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии, — сказано в письме.

В феврале в ходе оглашения послания Федеральному собранию Путин поручил правительству рассмотреть вопрос введения амнистии для небольших компаний, которые использовали схемы налоговой оптимизации, включающие, в частности, дробление бизнеса для ухода от налогов. Как отметил российский лидер, никаких штрафов и пересчетов налогов для предпринимателей, воспользовавшихся данными схемами, не будет.

Однако ряд экспертов убеждены, что реализацию инициативы президента ждут трудности. В частности, Ассоциация бизнеса высказала предположение, что власти должны создать стимулы для предпринимателей соблюдать налоговое законодательство.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассмотрит вопрос о прогрессивной шкале налогообложения физлиц в рамках совершенствования налоговой системы. При этом он отметил, что министерство пока не планирует менять налогообложение фонда оплаты труда и порядок по страховым взносам.