Налоговая реформа в России: что известно, кто теперь будет платить больше

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Российский Минфин внес на рассмотрение правительства пакет поправок о совершенствовании налоговой системы. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения, теперь их рассмотрят на заседании правительства в четверг. О чем идет речь, кого и как коснутся изменения?

Что предложил Минфин

В материалах Минфина указаны основные тезисы совершенствования налоговой системы. В частности, предлагается ввести прогрессивное налогообложение. Речь идет об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Законопроект Минфина предполагает расширение прогрессии налогообложения доходов физических лиц. На смену двум действующим ступеням (13% и 15% с доходов, превышающих 416,7 тысячи рублей в месяц или 5 млн рублей в год) придут пять.

Таким образом, при доходах до 200 тысяч рублей в месяц налог составит 13%; при доходах в диапазоне 200–416,7 тысячи рублей в месяц — 15%; при доходах в диапазоне 416,7–1,67 млн рублей в месяц — 18%; при доходах в диапазоне 1,67–4,17 млн в месяц — 20%; при доходах свыше 4,17 млн рублей в месяц — 22%.

Деньги пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых объявленных президентом нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».

Кроме того, государство увеличит вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог, увеличит финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий.

Также средства пустят на развитие проектов технологического суверенитета.

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Кого коснутся изменения

В Минфине отметили, что подавляющего большинства граждан налоговые изменения не коснутся, так как из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек (с доходом свыше 2,4 млн рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц). Это — 3,2% от работающего населения страны.

«Подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы», — сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Для работников с доходом ниже 200 тысяч рублей ставка НДФЛ сохраняется на нынешнем уровне —13%. Также под повышение не подпадут участники спецоперации.

С чем связана налоговая реформа

Политолог Сергей Марков объяснил, что налоговая реформа в России связана с запросом общества на справедливость, мировым опытом и укреплением государства.

По его словам, введение пятиступенчатой шкалы налогообложения свидетельствует о победе «государственной части элиты».

«Главная причина плоской шкалы в прошлом была в слабости государства, которое просто не могло взять с богатых большой налог, потому что богатые прятали все за границу или в тень. Сейчас государство стало сильнее. А за границу ничего не спрячешь», — сообщил он в Telegram-канале.

Другой причиной реформы политолог счел «требование общества социальной справедливости». Марков также напомнил, что во всех странах мира существует не плоская, а пропорциональная шкала налогообложения.

Как отреагировали в Госдуме

Депутат Государственной думы РФ Александр Аксененко раскритиковал идею повышения налога на доходы для физических лиц (НДФЛ), начиная от суммы в миллион рублей в год.

«Отмечу, что повышение налога для дохода от одного миллиона рублей в год разумным назвать нельзя. А в течение недавнего времени шли обсуждения вокруг этой цифры», — высказался он в Telegram-канале.

Парламентарий пояснил, что партия «Справедливая Россия — За правду» считает разумной шкалу, при которой НДФЛ для дохода от 5 млн рублей в год будет составлять 15%, от 24 млн — 18%, от 200 млн — 20% и более 500 млн — 25%.

Также в партии считают, что если доход гражданина меньше минимального размера оплаты труда, то платить НДФЛ он не должен.

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