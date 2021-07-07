Налоговая определит, кому из россиян необходима помощь от государства

Федеральная налоговая служба определит самые нуждающиеся группы населения в России, государство окажет им материальную помощь, сказано в материале «Известий». Причём выплаты будут перечислены, даже если за ними не обращались.

Как пишет газета, Минтруд подготовил поправки в закон «О государственной социальной помощи», в которых предлагает усовершенствовать порядок оказания поддержки малоимущим гражданам.

Для получения льгот и выплат россияне должны будут просто подойти по критериям. Подавать заявления им не придётся.

Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи ФНС инициативно передаёт по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, — сказано в документе.

В системе данные налоговой дополнят информацией о тех пособиях, которые получает каждый из членов семьи, после чего будет рассчитан среднедушевой доход и определится степень нуждаемости.

Если речь о нуждаемости по доходам, например, то он сначала пройдёт отбор по «имущественному критерию». То есть государство в зависимости от всего его имущества — движимого и недвижимого — определит необходимость выплат.

В Москве с 12 июля получить статус предпенсионера можно будет в упрощённом порядке полностью в электронном виде. Проверка всех документов будет проводиться автоматически. Названы льготы, которые им положены.