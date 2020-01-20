https://static.news.ru/photo/777d6054-3b39-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Налоговая инспекция арестовала счета владельце свердловских и пермских «скорых». Речь идёт о пермской компании ООО «УК Нацмедхолдинг».

Информация об этом опубликована на сайте ФНС России. Но владелец компании Евгений Фридман уверяет, что речь идёт о мизерной сумме в 700 рублей. Аресты были наложены 31 декабря минувшего года, сообщает URA.RU.

За день до ареста в компании сменился директор: Павла Шмакова сменил Руслан Ибрагимович Хамидов. Учредителем компании с 2017 года является Ибрагим Хамидов. Фридман уверяет, что это лишь техническая смена директора.

Однако, в тот же день Руслан Хамидов возглавил ещё одну компанию Фридмана, которой также принадлежат «скорые» — ООО «Новоскор-Екатеринбург». Обе организации числятся в реестре недобросовестных поставщиков по решению УФАС с августа и октября прошлого года. И именно в этот период названные компании получили контракты на предоставление машин «скорой» в Перми и Екатеринбурге.

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