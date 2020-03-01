https://static.news.ru/photo/2dbe0c3a-5c4e-11ea-b488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что депутатский корпус Госсобрания вместе с властями города обсудят введение налога или сбора с владельцев собак.

В республике пособие на детей меньше, чем требуется выделить денег на одно животное, отметила Авксентьева, по словам которой стоимость процедуры отлова, карантина, вакцинации, чипирования и стерилизации одной собаки составляет около 14 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс — Дальний Восток».

Мэр города отметила, что среди населения не находит поддержки реализация федерального закона о животных. Он вступил в силу с 1 января 2020 года.

Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение, — пояснила мэр Якутска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что акция по чипированию домашних животных пройдёт в 27 ветеринарных клиниках Москвы. В ходе неё стоимость процедуры меняться не будет, но микрочипы для питомцев, средняя цена которых составляет 300 рублей, станут бесплатными. В период с 2 марта по 30 апреля чипирование обойдётся хозяевам животных в 682 рубля. По словам председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина, в 2019 году процедуру в государственных ветклиниках провели для почти 6 тыс. домашних собак и кошек.