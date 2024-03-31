Налеты дронов и «Вампиров»: как ВСУ атакуют Россию 31 марта

Средства противовоздушной обороны России 31 марта уничтожили три беспилотника над Ярославской областью и десять реактивных снарядов над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, в Курской области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Все подробности — в материале NEWS.ru.

Минобороны сообщило об очередной попытке ВСУ атаковать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины пытались ударить по объектам в Белгородской области с помощью реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 10 ракет.

«31 марта около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 „Вампир“. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

В результате обстрела Белгорода пострадала женщина

При обстреле Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Также оказались повреждены жилые дома и автомобили.

«По предварительной информации, один человек пострадал — это женщина, в доме у которой вспыхнул пожар. У нее ожог руки второй степени, бригадой скорой была оказана необходимая помощь на месте. Госпитализация не потребовалась», — написал Гладков.

Губернатор отметил, что в городе в результате воздушной атаки выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание. Осколками посечено три автомобиля. Также, по его словам, есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения.

«В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Майский есть различные разрушения в двух частных домовладениях, также поврежден один автомобиль. В поселке Дубовое в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, в селе Таврово посечен забор частного домовладения», — добавил Гладков.

Позже губернатор сообщил, что атаке с помощью БПЛА также подверглось село Богун-Городок Борисовского района. По его словам, в результате сброса трех взрывных устройств пострадавших нет. Повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль.

Фото: t.me/vvgladkov

Российские ПВО предотвратили атаки ВСУ на Ярославскую область

Рано утром 31 марта ВСУ с помощью дронов попытались атаковать Ярославскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона ликвидировала три украинских беспилотника в небе над регионом.

«Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что после отражения атаки ВСУ разрушений и пострадавших в Ярославской области нет.

«Отражена атака трех украинских беспилотных летательных аппаратов. На месте их падения разрушений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: МО РФ

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Курскую область дважды за выходные дни атаковали ВСУ. В субботу, 30 марта, артиллерия киевского режима два раза обстреляла село Гуево Суджанского района. В ночь на 31 марта на территории региона вновь был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Региональное управление МЧС передало 31 марта в 00:44 сообщение об опасности атаки вражескими беспилотными летательными аппаратами. Подразделения российской ПВО привели в боевую готовность для отражения попыток ВСУ нанести удар с воздуха по территории Курской области.

В 04:03 сигнал опасности отменили. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал глава региона.

ВСУ за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«31 факт вооруженных атак ВФУ зафиксирован представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Десять обстрелов — на Донецком направлении; 21 обстрел — на Горловском направлении», — говорится в сообщении представительства.

Как отметили в ведомстве, всего украинские войска выпустили 101 различный боеприпас.

Мирный житель пострадал при обстреле Донецка

Мирный житель Донецка пострадал в результате обстрела Петровского района города со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрела Петровского района Донецка ранен мужчина 1980 года рождения», — написал он.

Губернатор отметил, что в результате субботних обстрелов был также поврежден гараж в гаражном кооперативе в Петровском районе Донецка, жилой дом, газопровод и ЛЭП в Никитовском районе Горловки.

Фото: МО Украины

Украинские войска атаковали Горловку кассетными снарядами

Украинские войска утром в воскресенье обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть кассетных снарядов натовского калибра. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 07:30 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что в 06:55 украинские войска выпустили еще три снаряда натовского калибра по Никитовскому району Горловки.

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