Налет БПЛА на три региона России: как ВСУ обстреливают РФ 28 октября Минобороны РФ сообщило о пресечении атак БПЛА ВСУ на три региона России

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки украинских беспилотников на объекты в двух регионах, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ. По данным ведомства, этой ночью на территории России сбили минимум четыре дрона. Кроме того, по данным Telegram-канала SHOT, квадрокоптер упал в 100 метрах от украинской границы в Курской области, Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие регионы ВСУ пытались атаковать с помощью БПЛА

По информации Минобороны РФ, ПВО уничтожила БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать объекты на территории Орловской и Тульской областей. Ведомство подчеркнуло, что ПВО сбила четыре дрона.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», — говорится в сообщении.

Фото: МО Украины

Что нес квадрокоптер, упавший в 100 метрах от границы в Курской области

По информации SHOT, упавший в 100 метрах от украинской границы в Курской области дрон нес взрывчатку. По данным ресурса, БПЛА уничтожили направленным взрывом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

SHOT предположил, что FPV-дрон ВСУ со взрывным устройством упал на окраине села Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области, место ЧП оцепили силовики, никто не пострадал, разрушений нет.

Сколько раз ВСУ обстреляли ДНР за минувшие сутки

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ за минувшие сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР. Минобороны РФ данные сообщения не комментировало.

В СЦКК отметили, что сведения о жертвах среди мирных жителей не поступали, но повреждения получило жилое здание в Куйбышевском районе Донецка. В организации добавили, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

Там также подчеркнули, что под огнем ВСУ оказались районы трех населенных пунктов ДНР: Гольмовский, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы).

«На Донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На Горловском — четыре обстрела из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 60 единиц различных боеприпасов», — добавили в СЦКК.

Губернатор Белгородской области рассказал о сброшенных на регион бомбах ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале привел статистику по обстрелам региона со стороны ВСУ за минувшие сутки. По данным руководителя субъекта, в Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили один артиллерийский снаряд, пострадавших и разрушений нет, а в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, обошлось без последствий. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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«В Грайворонском городском округе на окраине села Сподарюшино противник сбросил с БВС семь взрывных устройств. По окраине села Безымено выпущено два минометных снаряда, по окраинам сел Пороз и Дроновка — четыре и три минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

Фото: AP/TASS/John Minchillo

Россия показала в ООН обломки ракет ВСУ, выпущенных по гражданским объектам

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский продемонстрировал на заседании Совета Безопасности всемирной организации обломки западных ракет, которые ВСУ, по его словам, использовали для обстрелов гражданской инфраструктуры. Фрагменты боеприпасов были собраны, в частности, в Херсонской области, перешедшей в 2022 году под контроль РФ, передает РИА Новости.

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью. <...> То, что я вам сейчас показал, это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры», — сказал Полянский.

По его словам, некоторые из обломков являются частью ракеты, выпущенной из установки HIMARS и попавшей в здание администрации Херсонской области в сентябре 2022 года. Тогда погибли три человека. Также Полянский показал обломок с места обстрела моста британскими и французскими ракетами Storm Shadow. Дипломат заявил, что на фрагменте «отчетливо читается „Сделано во Франции“».

Также в ходе заседания Полянский сообщил о том, что на черный рынок уходит около 20% поставляемого Киеву западного оружия. По словам российского дипломата, оружие вывозится с помощью посреднических структур, в том числе из Европы. Полянский подчеркнул, что свидетельства о продажах регулярно публикуют различные СМИ.

Он также заявил, что администрация США сознательно взяла курс на эскалацию конфликта на Украине. Полянский указал, в частности, что Вашингтон не интересуют чужие «человеческие и гуманитарные издержки». В качестве аргумента он привел слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера о том, что власти Киева не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года из-за позиции США.