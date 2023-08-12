Налет 20 БПЛА на Крым и новые мины в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 12 августа ВС России пресекли попытку украинской армии атаковать Крым 20 дронами

Фото: МО Украины

ВС России отразили в ночь на 12 августа попытку украинских военных атаковать Крым при помощи БПЛА, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что большинство дронов уничтожили силы ПВО, шесть беспилотников подавили средства радиоэлектронной борьбы. Кроме того, по информации ТАСС, Вооруженные силы Украины начали применять самозакапывающиеся мины против ЛНР. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Сколько украинских БПЛА атаковали Крым

Российские военные отразили в ночь на 12 августа попытку Украины атаковать Крым при помощи 20 беспилотников, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что 14 дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны, еще шесть были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что над несколькими районами полуострова сработали системы ПВО.

В Крыму утилизировали боеприпасы

Крючков предупредил жителей региона о плановой утилизации боеприпасов с 11:00 до 13:00 мск 12 августа в городе Старый Крым и с 13:00 до 15:00 в поселке городского типа Октябрьское. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00 и в г. Старый Крым с 11.00 до13.00 — плановая утилизация боеприпасов. Будут слышны звуки взрывов. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — отметил Крючков.

Фото: МО РФ

ВСУ начали применять в ЛНР новый тип мин

Российские военные стали находить иностранные самозакапывающиеся мины на Краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике, рассказал ТАСС боец одного из инженерно-саперных подразделений Центрального военного округа с позывным Разум. По его словам, ВСУ используют такие снаряды для дистанционного минирования территории. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Есть иностранные мины, срабатывают на радиоволны. Допустим, вы идете с рацией, автоматически закапывается сама по себе. Она упала, закопалась, буквально сантиметров на 10–15, и вы ее не видите. Такие мины, если вы обнаруживаете, лучше отойти и расстрелять» — подчеркнул собеседник ТАСС.

Белгородский губернатор рассказал об обстрелах ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале об атаках ВСУ на регион, совершенных 11 августа: ⠀

На подлете к Белгороду российская система ПВО сбила БПЛА противника. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили с дрона гранату. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе на окраине села Демидовка с БПЛА было сброшено неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе ВСУ выпустили три мины по хутору Панков, по селу Терезовка — два артиллерийских снаряда. Недалеко от поселка Батрацкая Дача был сбит БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

В Калужской области сбили БПЛА

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил в своем Telegram-канале о том, что минувшей ночью в регионе был сбит системой ПВО беспилотный летательный аппарат.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», — написал губернатор.

Он добавил, что жители и инфраструктура региона не пострадали.

Донецк обстреляли снарядами натовского калибра

Украинские войска за три часа выпустили по Донецку 17 кассетных снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Обстрел начался в 19:30 по местному времени.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметра (кассетный)», — указано в сообщении.

С 20:35 до 22:45 Украина выпустила еще 13 аналогичных снарядов по Кировскому, Куйбышевскому и Киевскому районам города. Кроме того, с 20:20 до 21:25 город обстреляли 10 натовскими снарядами.

Фото: МО Украины

Названа цель атаки БПЛА на Москву

Власти Украины хотели вызвать обеспокоенность у жителей России, ударив БПЛА по Москве, пишет The Guardian со ссылкой на свои источники в украинском Минобороны. Как отмечает издание, таким образом в Киеве также намеревались поднять моральный дух украинцев. Газета отмечает, что подобные действия не приносят ожидаемого успеха Украине. Опросы, проведенные среди россиян, показали, что они не сильно переживают по поводу происходящего.

«Источники в Министерстве обороны в Киеве заявили, что атаки беспилотников преследовали двойную цель: поднять боевой дух украинцев <...> и вызвать у российской общественности вопрос о собственной безопасности», — сообщает The Guardian.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 августа был сбит беспилотник, обломки которого упали в районе Карамышевской набережной. По словам градоначальника, никто не пострадал, на месте происшествия работали экстренные службы.

В Минобороны РФ заявили, что украинский дрон подавили средствами РЭБ. В результате БПЛА потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

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