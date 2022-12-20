Накрываем новогодний стол — 2023: лучшие рецепты Рассказываем, что приготовить и как быстро сделать сервировку новогоднего стола

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Новогодний стол — 2023

Осталось совсем немного времени до праздника. Пора составлять меню и делать покупки. Расскажем, что приготовить на Новый год для гостей и близких. Поделимся советами, как быстро сервировать новогодний стол и организовать застолье.

Что приготовить на Новый 2023 год

Новогодний стол начинается с любимых салатов. У каждой хозяйки есть свои фавориты, но попробовать что-то новое никогда не помешает. Вот необычный вариант, что приготовить на Новый год из простых продуктов.

Оранжевый салат

На две-три порции потребуются следующие ингредиенты:

грудка курицы — 0,3 кг;

сыр — 0,2 кг;

мандарины — 4 шт.;

майонез — 100 г;

грецкие орехи — 30 г.

Мясо отваривают, нарезают сыр кубиками, а мандарины делят на дольки. Затем добавляют майонез и перемешивают все компоненты. Готовый салат перекладывают в красивую посуду и посыпают орехами. Если на новогоднем столе должны быть низкокалорийные блюда, то вместо орехов салат украшают зеленью, а майонез заменяют сметаной с 15-процентной жирностью.

Когда раздумывают, что готовить на Новый год-2023, имеют в виду и горячие блюда. Без них не обойдется ни один новогодний стол. Делимся простыми рецептами.

Фото: Shutterstock Что приготовить на Новый год

Свиные отбивные в яблоках

Для приготовления нужны:

зеленое яблоко — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

молотая корица — ¼ ч. л.;

свиные отбивные — 3 шт.

Яблоки режут на дольки и удаляют сердцевину, посыпают сахаром, корицей и перекладывают в форму для запекания. Отбивные обжаривают на сковородке до золотистой корочки по пять минут с каждой стороны. Затем мясо выкладывают поверх яблок в форму и накрывают фольгой или крышкой. Если запекать при температуре 200 градусов, то уже через 45 минут блюдо можно подавать на новогодний стол.

Говядина со сладким горошком

Потребуются следующие ингредиенты:

бифштексы — 450 г;

зубчик чеснока;

замороженный горошек в стручках — 350 г;

соевый соус — 1 ч. л.;

вода — 2 ст. л.;

мясной бульон — 1 стакан;

растительное масло — 1 ст. л.;

перец.

Мясо нарезают вдоль волокон полосками толщиной 5 см, мелко рубят чеснок. Глубокую сковороду разогревают на сильном огне, выкладывают говядину и чеснок. Примерно три минуты обжаривают и добавляют бульон, посыпают перцем и солью, кипятят еще несколько минут. Затем добавляют горошек и обжаривают, пока стручки не станут мягкими. Готовое блюдо можно подавать с рисом или картофелем.

Фото: Shutterstock Что приготовить для встречи нового года Кролика

Что приготовить на Новый год, чтобы задобрить Кролика

По китайскому календарю покровитель следующего года — черный водяной Кролик. Поэтому что готовить на Новый год, во многом зависит от его пристрастий. Чтобы задобрить пушистика, нельзя ставить на стол угощения из крольчатины. Так как он любит растительную пищу, на новогоднем столе обязательно должны быть блюда из овощей. Также ему понравятся фруктовые десерты.

Что приготовить в Новый год из напитков? Тут стоит ориентироваться на предпочтения членов семьи, так как четких ориентиров нет. Единственный момент — коктейли стоит украсить дольками фруктов. Перейдем к практике. Вот несколько рецептов, что приготовить на новогодний стол в 2023-м, чтобы запастись удачей на 365 дней.

Морковная закуска

Ее можно использовать и для тарталеток. Ингредиенты:

майонез — 2 ст. л.;

сметана — 2 ст. л.;

сыр — 70 г;

морковь — 2 шт.;

зубчики чеснока — 4 шт.;

специи.

Нужно натереть овощи и сыр на мелкой терке, выдавить чеснок и заправить получившуюся смесь. Подавать как отдельную закуску или приготовить бутерброды.

Если гости уже в дороге, а вы еще думаете, что можно приготовить на Новый год, пригодится следующий рецепт.

Фото: Shutterstock Что можно приготовить на Новый год

Капустный салат на скорую руку

На приготовление блюда уйдет всего пять минут. Понадобятся:

копченая колбаса — 300 г;

капуста — 0,5 кг;

зубчики чеснока — 3 шт.;

огурцы — 3 шт.;

майонез — 5 ст. л.;

зелень.

Овощи нужно вымыть. У капусты убирают верхние листья и тонко шинкуют, после слегка разминают. Чеснок измельчают, а колбасу и огурцы нарезают кубиками. Затем салат заправляют майонезом и украшают зеленью. Вкусное и полезное блюдо на новогодний стол — 2023 готово.

Если в семье есть дети, приготовьте фруктовый десерт, он подойдет даже малышам. Они тоже посидят за новогодним столом и порадуются угощению.

Лакомство от зайчика

Для блюда потребуются:

сметана — 500 г;

сахар — 1 стакан;

желатин — 25 г;

вода — 100 мл;

киви — 2 шт.;

бананы — 2 шт.;

апельсины — 2 шт.;

ванилин.

Желатин замачиваем на полчаса. Фрукты нарезаем небольшими кубиками, часть бананов и киви — кружочками для украшения. Затем фрукты раскладываем в красивую посуду, в которой будем подавать десерт. Следующий этап — приготовление желе. Взбиваем сметану, сахар и растворенный желатин. Выливаем жидкость в креманки с фруктами и добавляем сверху дольки киви и апельсина. Для сладкоежек можно посыпать тертым шоколадом. Осталось поставить креманки в холодильник на 45 минут. И десерт к новогоднему столу — 2023 готов! Это не единственный рецепт, поделимся еще одним.

Фото: Shutterstock Сервировка новогоднего стола

Десерт из хурмы и банана

Если вы думаете, что можно приготовить на Новый год для детей за десять минут, то это идеальное решение. Десерт богат витаминами и понравится даже привередам. Потребуется:

хурма — 4 шт.;

банан — 1 шт.;

сок лимонный — 1 ч. л.;

корица.

У хурмы срезают верхушку и аккуратно чайной ложкой убирают мякоть. Банан чистят и нарезают кубиками. Затем его вместе с мякотью хурмы взбивают блендером. Смесь раскладывают по стаканчикам из хурмы, добавляют лимонный сок и корицу. Если есть время, предварительно ее можно заморозить, тогда на новогодний стол вы подадите и домашнее мороженое. Десерт по этому рецепту обязательно порадует близких.

Сервировка новогоднего стола

Что бы ни решила хозяйка приготовить на Новый год, гости будут обращать внимание не только на блюда, но и на сервировку новогоднего стола. Первое, что нужно сделать, — это определиться со стилем оформления. Есть несколько основных вариантов:

Скандинавский. Выглядит стильно и интересно. Рекомендуется использовать стеклянную посуду, белый декор, серебряные новогодние шары, цветные ленты. Экостиль. Подойдет для встречи праздника за городом. Используют настоящие веточки ели или пихты для декора. В убранстве стола должны преобладать природные оттенки: коричневый, зеленый, голубой. Восточный. Используют яркие цвета и интересные формы: большие вазы для фруктов, скатерти с орнаментом, ароматические свечи с благовониями.

Что еще приготовить на Новый год для украшения стола? Яркие салфетки, декоративные фигурки символа года и даже маленькие подарки — вот несколько вариантов. Все зависит от фантазии хозяйки. И помните, важно не только то, что вы приготовите на Новый год, но и как встретите праздник. Запаситесь хорошим настроением и дарите радость близким. С наступающим Новым годом!

Фото: Shutterstock Новогодний стол

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