«Накрыло взрывной волной»: очевидец об атаке БПЛА на жилой дом в Курске Житель дома в Курске рассказал, что после атаки БПЛА в его спальне выбило стекла

Фото: t.me/gubernator_46

Очевидец атаки БПЛА на жилой дом в Курске Антон Толстых в беседе с NEWS.ru рассказал, что рано утром услышал хлопок, из-за которого в квартире выбило стекла, а самого его накрыло взрывной волной в спальне. После взрыва мужчина вызвал спасателей МЧС.

Хлопок раздался в 4:30 утра, у меня в спальне выбило стекла и накрыло взрывной волной. Никаких спасательных служб не было, поэтому набрал в МЧС и вернулся в квартиру. Увидел, что в спальне выбило раму, все было засыпано стеклом и есть повреждения на лоджии, — сказал Толстых.

Он отметил, что на месте сразу начали проводить следственные действия и опрос соседей.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины в ночь на 27 августа атаковал Курскую область. Дрон ВСУ был ликвидирован силами противовоздушной обороны. По данным ведомства, пострадавших нет.

Как позднее сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, в результате атаки повреждения получил многоквартирный дом и здание Курского государственного аграрного университета на улице Карла Маркса. В обеих постройках выбиты окна на нескольких этажах. На месте происшествия проводилась оценка ущерба.