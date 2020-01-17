https://static.news.ru/photo/8989e2b4-393a-11ea-9c76-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в резкой форме отреагировал на слова ведущей Алёны Водонаевой «быдле», рожающем детей. Политик назвал её высказывания «чушью», а саму экс-звезду реалити — «расфуфыренной дурой». По его словам, пока президент пытается решить проблемы демографии, какая-то «накрашенная проститутка» позволяет себе нелепые заявления.

Это диверсия, это призыв к убийствам. Президент бьётся за рождаемость в России. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы её отправим не «ДОМ-2» строить, а лес пилить в Сибирь, — цитирует депутата «КП-Уфа».

Ранее Водонаева прокомментировала предложения президента Владимира Путина, касающиеся материнского капитала. По её мнению, теперь «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будут рожать детей из стремления получить маткапитал и таким образом поправить своё материальное положение.

По мнению певца Шуры, такими высказываниями Водонаева стремится привлечь к себе внимание, чтобы впоследствии уйти в политику. По словам артиста, это может случиться, как произошло в своё время с президентом Украины Владимиром Зеленским, писал NEWS.ru.