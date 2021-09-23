«Наконец-то в тренде»: культурист Скоромный дал совет худеющему Харламову

Мастер спорта по бодибилдингу Андрей Скоромный в комментарии NEWS.ru посоветовал похудевшему за лето на 17 килограммов юмористу Гарику Харламову «продолжать в том же духе», умеренно питаться и уделять время «минимальной, но постоянной физической нагрузке».

Рад за Гарика! Наконец-то он в тренде. Я думаю, мышечная масса ему точно не нужна, большие объёмы мышц уже в прошлом. Подтянутым и поджарым гораздо приятнее себя ощущать, поэтому пусть продолжает в том же духе: минимальная, но постоянная физическая нагрузка и умеренное питание, — заявил Скоромный.

Харламова должно мотивировать и дальше худеть не только желание хорошо выглядеть на экране, но и укрепление здоровья, так как последнего «много не бывает», рассказала NEWS.ru звёздный врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва. Коллега артиста по Comedy Club Павел Воля в недавнем выпуске шоу отметил, что комик сбросил за лето 17 кг.

Ранее юморист и звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов появился в компании своей новой возлюбленной, актрисы Катерины Ковальчук, на открытии собственной сети ресторанов. Звёзды не целовались и не держались за руки. О том, стала ли актриса новой избранницей Харламова, пока можно лишь догадываться, но в Сети уже давно ползут слухи о том, что у них роман.