«Накидку» для танков от ракет Javelin создали в РФ РИА Новости: «Накидка» российских танков способна отклонять ракеты Javelin

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская «Накидка» — специальное маскировочное покрытие, предназначенное для танков Т-90М «Прорыв-3», продемонстрировала свою способность отражать ракеты американского противотанкового комплекса Javelin, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Инновационная «Накидка» представляет собой многослойный маскирующий материал, который надевается поверх боевой машины, подобно чехлу. Он снижает заметность танков как в инфракрасном, так и в радиолокационном диапазоне.

По словам источника, в ходе боевых действий в рамках специальной военной операции маскировка продемонстрировала способность отражать ракеты противотанкового комплекса Javelin, произведенные в США. Это достигается благодаря тому, что «Накидка» значительно снижает тепловое излучение от танка и уменьшает контрасты, что мешает инфракрасной головке самонаведения ракеты захватить цель.

Источник также подчеркнул, что эффективность «Накидки» возрастает, когда она используется вместе с созданием дымовых и аэрозольных завес.

Ранее помощник министра обороны США Мара Карлин во время выступления в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина стала лабораторией для изучения военных инноваций. По ее словам, такую же роль играли Ирак и Афганистан во время боевых действий на их территориях.