Наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступление будет усилено Депутаты предложили усилить наказание за вовлечение детей в преступления

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Депутаты одобрили предложение ввести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступлений, сообщает пресс-служба Госдумы. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс приняты во втором и третьем чтениях. Согласно документу, виновному будет грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отмечается, что в данное время наказание грозит за вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Также есть ответственность за привлечение детей в преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Ранее группа несовершеннолетних начала угрожать жителям села Иглино в Республике Башкортостан, в ходе конфликта 17-летний парень получил ножевое ранение. Нападавшим оказался 16-летний подросток, его доставили в отделение полиции.

В подмосковном Железнодорожном группа подростков напала на семиклассников за отказ играть с ними в футбол. Отмечается, что у одного из пострадавших школьников в двух местах сломана рука. Инцидент произошел на спортивной площадке в Ольгинском парке еще несколько месяцев назад, но стало об этом известно только сейчас. Старшеклассники накинулись на детей толпой и одного мальчика попытались задушить, а другому сломали руку сразу в нескольких местах.