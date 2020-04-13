Наказание за отсутствие цифрового пропуска назвали в Москве

https://static.news.ru/photo/21b253aa-7d33-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автомобилистам Москвы рассказали, какое наказание грозит за отсутствие цифрового пропуска с 15 апреля. Во-первых, их ждёт штраф в размере пяти тысяч рублей, а во-вторых — эвакуация транспорта на спецстоянку.

Об этом газете «Коммерсант» рассказал адвокат Павел Астахов, давший комментарий по действию новой статьи 3.18.1 столичного КоАП.

По мнению партнёра юридической фирмы «Косенков и партнёры» Константина Суворова, не исключена и эвакуация «в показательных целях».

Некоторая категория москвичей освобождена от оформления пропусков. Речь идёт о судьях, адвокатах, нотариусах и их помощниках, журналистах, частных охранниках, военнослужащих, а также государственных и муниципальных служащих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что введение цифровых пропусков в Москве и Подмосковье оправдано, но нужно не допустить коррупции при проверке автотранспорта. Об этом заявил руководитель Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод. По его словам, цифровые пропуска позволят снизить необоснованные передвижения по городу, что благотворно скажется на снижении распространения вируса.