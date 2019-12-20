https://static.news.ru/photo/0fca3ede-230e-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Варианты ужесточения наказания за опасное вождение планируют рассмотреть в Госдуме во время весенней сессии, сообщил зампредседателя комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, если существующих мер административного наказания, прописанных в КоАП, недостаточно, то нужно ужесточать их.

Но этот момент предполагает дальнейшее обсуждение, что это может быть. Необходимо обсудить кратность, необходимо обсудить иные меры. Есть водители-профессионалы, есть водители-любители. Для кого-то это заработок, это кусок хлеба, — отметил он.

Афонский считает, что понятие «агрессивное вождение» не в полной мере отражено в законодательстве, и поэтому его необходимо более чётко отрегулировать, чтобы максимально исключить это явление среди российских водителей на наших дорогах, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru проанализировал статистику ДТП за 2019 год по России, чтобы выяснить, ухудшилась ли ситуация и чего ждать в будущем.