«Найти блох»: названы причины второго подряд срыва запуска «Ангары» Историк космонавтики Милкус: пуск «Ангары-5» отменили из-за новизны стола

Второй подряд срыв запуска ракеты-носителя «Ангара-А5» может объясняться дороговизной технологии и абсолютно новым стартовым столом, рассказал NEWS.ru историк космонавтики, экс-член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. По его словам, никто в данной области спешить не собирается, так как «надо найти всех блох».

Нужно пристреляться и выяснить все подробности, что происходит. Поймите — такого в истории российской космонавтики ещё не было – абсолютно новый стартовый стол, абсолютно новая ракета и космодром. То, что сработала автоматика и ракета не полетела – это правильно. Ракета и запуск очень дорогие. Нужно все выверить и найти всех блох, для того, чтобы следующие запуски были удачными, — добавил Милкус.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.

В Роскосмосе 10 апреля уточнили, что государственная комиссия разрешила заправку и пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. В госкорпорации уточняют, что ракета-носитель является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. В будущем она должна заменить «Протон-М».