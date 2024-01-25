Найдены черные ящики сбитого под Белгородом Ил-76 РИА Новости: найдены оба черных ящика сбитого под Белгородом Ил-76

Фото: ТАСС/ТАСС

В Белгородской области нашли оба черных ящика сбитого Вооруженными силами Украины военного самолета Ил-76, который в среду, 24 января, рухнул недалеко от города, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По данным агентства, на месте крушения обнаружен и речевой самописец, и прибор регистрации параметров полета.

Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец, — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб отметил, что состояние аппаратуры — хорошее. Он добавил, что бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, их уже передали следователям.

24 января Минобороны России подтвердило, что военный самолет Ил-76, на котором перевозили 65 пленных солдат ВСУ для обмена, потерпел крушение под Белгородом в результате попадания украинских ракет, запущенных из Харьковской области. По данным ведомства, на борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на Ил-76 погибли.

После произошедшего Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат обратил внимание, что украинская сторона могла бы рассказать, как случилась трагедия.