Найдено объяснение подвигам панды Катюши на «скалодроме» Ветеринар Шеляков: зов природы превратил панду Катюшу в скалолазку

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Панда Катюша

Панды от природы являются вертикально ползающими, а Московский зоопарк учел этот факт и грамотно подошел к вопросу содержания животных, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Катюше предоставили достаточное количество соответствующих конструкций, которые положительно влияют на ее здоровье, отметил эксперт.

Панды от природы вертикально ползающие. Для них более естественно передвигаться вертикально, чем горизонтально. Делаем вывод: в зоопарке очень грамотно подошли к вопросу содержания панды, предоставив достаточное количество вертикальных конструкций. Это положительно влияет на ее здоровье, — объяснил Шеляков.

Панда должна уметь хорошо передвигаться. Эти животные на первый взгляд отличаются своими габаритами и неуклюжестью, однако в действительности они являются очень сильными зверями, которые прекрасно лазают, добавил ветеринар.

Ранее живущая в Московском зоопарке панда Катюша попала в кадр, когда устроилась на ветке. По словам директора учреждения Светланы Акуловой, местная любимица в этот момент была больше похожа на птицу или обезьянку.

До этого пользователи Сети окрестили Катюшу альпинисткой. Под «скалодромом» они подразумевали металлические конструкции в вольере, которые маленькая пандочка уже освоила.