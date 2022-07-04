Найдено неочевидное средство для мытья унитаза TikTok-блогер Макколи рассказала, что пеной для бритья можно эффективно отмыть унитаз

Фото: shutterstock

TikTok-блогер Каролина Макколи поделилась необычным способом очистки поверхности унитаза. В своем видеоролике она использовала ершик для унитаза, покрытый пеной для бритья. По ее словам, данный способ помог ей избавиться от пятен и дурного запаха.

Это прекрасное средство для чистки унитаза. Отмывает пятна с поверхностей, содержит спирт для дезинфекции и чудесно пахнет, — утверждает блогер.

Изначально девушка окунала чистый ершик в подставку, наполненную пеной для бритья, после чего мыла им поверхность унитаза. Затем она нанесла пену непосредственно на сам ершик и унитаз, после чего попыталась очистить его. На видео видно, что унитаз и вправду стал очень чистым.

На данный момент видео собрало более 200 тысяч просмотров. Подписчики Каролины разошлись во мнении: кто-то посчитал этот метод очистки сантехники необычным и эффективным, однако многие выразили мнение, что это чересчур дорогой способ, и усомнились в его преимуществе над классическими методами.

Круто, я обязательно должна попробовать, — заявила одна из комментаторов.

Фото: TikTok

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