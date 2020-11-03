Найденный в квартире возможного убийцы Маругова пенсионер госпитализирован

https://static.news.ru/photo/c64a49c8-1db9-11eb-98d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Незаконно удерживаемого подозреваемым в убийстве предпринимателя Владимира Маругова пенсионера доставили в больницу, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

По её словам, в настоящее время врачи проверяют состояние здоровья пленника.

Возможно, мужчина находился под действием каких-либо психотропных веществ, — отметила она.

Следователи изучают сведения о возможной причастности подозреваемого в убийстве бизнесмена к ряду преступлений, которые связаны с мошенническими действиями с квартирами одиноких граждан в Москве и области, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее накануне силовики задержали некоего гражданина по имени Александр Мавриди. Оперативники считают его возможным исполнителем преступления. Кроме того, в его квартире нашли прикованного наручниками к кровати пенсионера. Он рассказал правоохранителям, что Мавриди удерживает его силой и вымогает квартиры.

О гибели Владимира Маругова стало известно утром 2 ноября. Накануне вечером он был убит в подмосковной деревне Аносино. По предварительным данным, мужчина находился в бане вместе со своей гражданской женой, когда в дом ворвались преступники.

Бизнесмена связали и вымогали деньги, в какой-то момент один из злоумышленников выстрелил в грудь Маругову из арбалета. Женщине удалось сбежать. Следствие рассматривает попытку ограбления как основную версию преступления.