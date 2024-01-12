Найденные в мусоре сценарии эпизода «Друзей» пустили с молотка Найденные в мусоре сценарии «Друзей» продали на аукционе за 28,8 тысячи фунтов

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Сценарии к двум эпизодам популярного сериала «Друзья», обнаруженные в мусоре 25 лет назад, были проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов, объявил аукционный дом Hansons. Изначальная оценка сценариев составляла от 600 до 800 фунтов стерлингов, однако цена резко выросла, когда поступило 219 заявок со всего мира, включая США, Великобританию, Австралию, Германию, Испанию, Украину, ОАЭ и Швейцарию.

Молоток опустился на сумме 22 тысячи фунтов. Итоговая стоимость, уплаченная зарубежным покупателем в онлайн-режиме, составила 28 864 фунта (с учетом налогов и сборов), — сообщается на сайте Hansons.

Сценарии к эпизодам под названиями «Эпизод со свадьбой Росса I» и «Эпизод со свадьбой Росса II» должны были быть уничтожены после завершения съемок в Лондоне в 1998 году. Однако бывшая сотрудница студии в Лондоне случайно обнаружила их и забрала себе.

Сериал «Друзья» вышел в эфир в 1994 году, став позднее культовым. В нем снимались Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. После успешных 10 сезонов сериал был завершен в 2004 году.

Напомним, в декабре визитная карточка президента РФ Владимира Путин времен его работы в Ленинградском совете народных депутатов в 1990-е годы была продана на электронном аукционе за 2 млн рублей. Имя покупателя не разглашалось.