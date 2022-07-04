Найдена зона мозга, которая мешает человеку разбогатеть Доктор Бергман рассказал о зоне мозга, которая мешает разбогатеть человеку

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман назвал основную причину, почему люди не могут принять выбор без совета окружающих, что в конечном итоге сказывается на их карьерном продвижении и финансовом благополучии. По его словам, это происходит из-за наличия в головном мозге цингулярной коры.

Цингулярная кора — эта область мозга, которая заставляет беспокоиться, когда наши решения не соответствуют «советам» окружающих. То есть она больше всего влияет на нас во время принятия ключевых решений. А именно правильный выбор в таких ситуациях часто позволяет людям продвинуться вперёд по карьере или в бизнесе, — утверждает специалист.

Бергман пояснил, что данная зона мозга досталась нам от первобытных племен, однако раньше она была необходима для выживания.

Во времена первобытной жизни верной тактикой было действовать, как все в твоем племени — тогда шанс выжить был больше, — уточнил доктор.

Ранее врач Дерья Улудюз заявила, что злоупотребление фастфудом приводит к ухудшению работы мозга и проблемам с памятью. Она напомнила, что мозг поглощает примерно 30% потребляемых калорий, однако эффективность его работы напрямую зависит от качества продуктов.