Защитить эсминец Военно-морских сил США Laboon от атаки йеменских хуситов в Красном море помешала госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге. По его словам, капитан корабля неоднократно запрашивал полномочия для уничтожения объекта, с которого совершались атаки беспилотника, но поскольку запрос требовал одобрения министра, он «был проигнорирован».