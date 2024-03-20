Найдена богатая витамином C альтернатива несезонным ягодам Диетолог Мойсенко: несезонные ягоды лучше заменить на замороженные садовые

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Яркие и красивые несезонные фрукты и ягоды не только бесполезны для организма, но могут быть и опасны, заявила в эфире радиостанции Sputnik диетолог, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. По ее словам, в них мало витаминов и минералов, а для сохранения и дезинфекции плодов, преодолевших большой путь, используются химические средства. Поэтому такими ягодами и фруктами лучше не пытаться возместить дефицит витамина C весной, считает эксперт. Она посоветовала использовать для этой цели другие продукты, в частности замороженные или специально упакованные ягоды.

У нас страна богата ягодой, которую собирают в северных лесах, правильно упаковывают, вакуумизируют и хранят при низких температурах в специальных холодильных ларях. Есть компании, которые на этом специализируются. Они гарантированно нам сохраняют и вкус, и цвет, и форму, и витаминное богатство наших российских ягод. Это гораздо лучше, чем [выращенная в теплице] клубника и первая черешня. Нам хороша клюква, брусника, морошка. Прекрасный вариант — ягоды, собранные в собственном саду и замороженные, — сказала Мойсенко.

Также специалист рекомендовала включить в рацион богатые витамином C шиповник и ферментированные овощи, в том числе квашеную капусту. В тыкве и моркови прошлого сезона этот витамин разрушается, но тем не менее в них остается польза для организма, заключила диетолог.

Ранее диетолог Ольга Редина рассказала, что для замедления процесса старения организма нужно включить в рацион богатые антиоксидантами продукты: ягоды, фрукты, орехи, темный шоколад, зеленый чай и некрахмалистые овощи. Специалист уточнила, что антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами, негативно влияющими на клетки.