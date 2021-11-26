Найденный живым после ЧП в шахте «Листвяжная» оказался спасателем

Выжившим после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе оказался один из спасателей, пропавших во время поиска рабочих. Это 51-летний помощник командира взвода Александр Заковряшин. Он отравился угарным газом, но находится в сознании. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал SHOT.

Несколько часов назад с ним уже успели проститься. Настоящее чудо, — говорится в сообщении канала.

Ранее врио главы МЧС Александр Чуприян заявил, что найден живым один из горняков, считавшийся погибшим в результате аварии.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стал 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Ранее один из шахтёров назвал основной причиной трагедии халатность проверяющих инспекторов. По его словам, они могли даже не спуститься в шахту для ревизии или выписать фиктивные штрафы, из-за чего горняки были вынуждены нарушать технику безопасности, чтобы добывать больше угля.