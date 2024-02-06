Найден способ замедлить старение мозга Nature Communications: снижение калорий может помочь замедлить старение мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничение потребляемых калорий улучшает здоровье мозга и может замедлить его старение, сообщили американские ученые из Университета Южной Калифорнии. По их данным, корректировка питания способна продлить человеческую жизнь, передает журнал Nature Communications.

Специалисты провели исследование на геномах плодовых мушек разного генетического происхождения. В ходе эксперимента ученые пытались определить, какой механизм лежит в основе нейропротекторных и сохраняющих молодость свойств диет. Так, насекомых поделили на две группы: первая питалась полноценно, а вторая получала рацион на 10% меньше положенной нормы.

Исследователи обнаружили, что при сокращении калорий повышается экспрессия гена OXR1, влияющего на продолжительность жизни. Таким образом, ученые пришли к выводу, что усечение калорий может обеспечить более долгую жизнь и ясный ум в преклонном возрасте.

Ранее ученые из Университета Западного Сиднея заявили, что ковыряние в носу может представлять серьезную опасность для здоровья, так как оно способствует развитию болезни Альцгеймера. По их словам, прикосновение к слизистым оболочкам носа грязными руками может привести к проникновению опасных патогенов в организм.

По мнению ученых, наибольшую опасность представляют грибки Candida albicans и бактерии, вызывающие пневмонию. Именно они могут спровоцировать наиболее острую реакцию.