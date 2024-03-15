Найден новый теплый юпитер arXiv: ученые обнаружили новый теплый юпитер в рассеянном скоплении Мессье 67

Фото: ESA/via Globallookpress.com

Астрономы обнаружили новую планету, схожую с теплым юпитером, сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv. Обнаруженная планета, названная S1429 b, стала шестой известной планетой в составе Мессье 67.

Исследователи провели спектроскопические наблюдения 11 звезд в скоплении Мессье 67 (M67) с декабря 2019 года по март 2022 года. S1429 b находится на расстоянии около 2800 световых лет от Земли. Его минимальная масса составляет 1,8 массы Юпитера, а планета вращается вокруг своей родительской звезды примерно каждые 77,48 дня по круговой орбите, находясь на расстоянии примерно 0,384 астрономической единицы от нее. Предположительная температура планеты составляет около 683 кельвинов.

Теплые юпитеры — это газовые гиганты с периодом обращения от 10 до 200 дней. Из-за большого расстояния между такими планетами и их звездами обнаружение их методом транзита или измерением лучевой скорости затруднительно. Именно этим они отличаются от горячих юпитеров, у которых период обращения орбиты короче.

Ранее стало известно, что комета под названием 12P/Понс-Брукс, по размерам превышающая гору Эверест, приблизится к Земле и станет видимой невооруженным глазом. Космический объект достигнет самой близкой точки к Солнцу 21 апреля.