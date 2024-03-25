Найден новый метод лечения агрессивного рака молочной железы STM: нуклеотидный сахар может оказаться полезным в борьбе с раком груди

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Использование нуклеотидного сахара GDP-M (гуанозиндифосфат-манноза) может оказаться эффективным способом лечения пациентов, страдающих от рака молочной железы, заявили ученые из Китая. Согласно тексту научной публикации, размещенной в журнале Science Translational Medicine, это вещество вырабатывается самими опухолями. Кроме того, его можно синтезировать в лабораторных условиях.

Ученые отмечают, что соединение GDP-M вырабатывается в трижды негативных опухолях молочной железы и препятствует восстановлению ДНК. Помимо опухолей оно также вырабатывается кишечной палочкой Escherichia coli, что делает возможным синтез вещества в лабораторных условиях. Исследователи провели ряд экспериментов и выяснили, что GDP-M способно сделать клетки опухоли молочной железы более уязвимыми для препаратов, направленных на повреждение ДНК. Кроме того, нуклеотидный сахар повышает эффективность антител и ингибиторов PARP, применяемых при лечении данного онкологического заболевания.

Ранее британская герцогиня Кейт Миддлтон заявила, что врачи обнаружили у нее рак. Она призналась, что также перенесла хирургическую операцию в рамках программы по лечению онкологического заболевания. Позднее стало известно, что герцогиня покинула свой дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении вместе с семьей.