Найден нестандартный способ удаления профиля с портала «Госуслуги» «Осторожно, Москва»: IT-специалисты предложили платную помощь в удалении профиля на «Госуслугах»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве появились платные предложения по удалению аккаунта с платформы «Госуслуги», их предоставляют IT-специалисты, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Услуги появились после принятия поправок к закону об электронных повестках.

Специалисты утверждают, что имеют возможность полностью удалить профиль, а также очистить или отредактировать аккаунт. Канал приводит текст одного из подобных объявлений. Услуга стоит 500 рублей.

В нем исполнитель обещает быстро и качественно удалить и внести корректировки в профиль на портале госуслуг. Кроме того, специалист утверждает, что имеет возможность стереть всю ранее заполненную информацию. Как следует из объявления, пользователь потом в любой момент сможет заново зарегистрировать аккаунт.

Госдума приняла закон об электронных повестках и создании реестра военнообязанных во втором и третьем чтениях 11 апреля. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что благодаря нововведениям вся система воинского учета станет прозрачной, а сведения актуальными.

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