Найден идеальный спаситель раненых бойцов ВС России с передовой СВО Военэксперт Суконкин: роботы могут стать идеальным средством эвакуации раненых

Фото: МО РФ

роботизированная платформа

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что идеальным средством эвакуации раненых в зоне СВО могли бы стать роботизированные платформы на колесной или гусеничной базе. Он не исключил, что данная техника избавит ВС России от необходимости привлекать нескольких человек к транспортировке одного.

Роботы — практически идеальное средство для спасения раненых с передовой. Платформа на колесной или на гусеничной базе. С аккумулятором часов на шесть и с пультом управления, бьющим где-то на километр-два. Нужна высокая проходимость. Она подползет к раненым, и они, либо самостоятельно, либо с помощью товарищей, забираются на платформу и эвакуируются в безопасный район, — считает Суконкин.

По его словам, использование роботов избавит войска от человеческих факторов, одним из которых является усталость. Эксперт считает, что подобных машин должно быть в армии как можно больше.

Даже одна спасенная жизнь — великое дело. Плюс платформа намного «сильнее» человека, для эвакуации одного иногда требуется, примерно, человека четыре-шесть, плюс на самих бойцах из ПСО свое оружие, снаряжение, бронежилет, боеприпасы, а это килограммов 15. Не каждый справится. А машине все равно, она не устает. Поэтому, чем больше таких роботов, тем лучше, — подытожил Суконкин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу поручил как можно скорее начать серийное производство перспективных медицинских роботов для армии страны, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что один из таких аппаратов будет отправлен для апробации в группировку войск в зоне специальной операции в ближайшие дни. Шойгу также отметил востребованность медицинских роботов для решения боевых задач.