Найден чёрный ящик разбившегося на Камчатке Ан-26

Спасателям удалось найти бортовой самописец (чёрный ящик) разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В ходе поисковых работ на месте падения Ан-26 найден один из чёрных ящиков, — сказал он.

Также на месте трагедии спасатели обнаружили ещё четыре тела. Таким образом, число обнаруженных тел жертв крушения составляет 23.

Ан-26 компании «Камчатские авиалинии», совершавший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, перестал выходить на связь 6 июля. На его борту находились шесть членов экипажа и, по различным данным, от 22 до 26 пассажиров. Все они погибли. На Камчатке был объявлен трёхдневный траур.

Ранее руководитель филиала краевого государственного архива Елена Муравская рассказала о погибшей при крушении самолёта Ан-26 главе Паланы Ольге Мохиревой. Она отметила, что почившая была первой, кто начал вести диалог с людьми в посёлке

Кроме того, аудиозапись переговоров пилота разбившегося на Камчатке самолёта Ан-26 с диспетчером перед крушением появилась в Сети.