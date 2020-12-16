«Наивные»: Ургант высмеял челябинцев за обращение к Байдену

https://static.news.ru/photo/3998b094-3fee-11eb-a404-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу высмеял уральцев, которые обратились к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой спасти экологию Челябинска.

Комментируя в эфире Первого канала видеообращение россиян, телеведущий назвал их «наивными людьми».

Наивные люди. Почему Байден должен заниматься нашими проблемами? <...> Давайте будем реалистами, давайте будем жить, понимая, что происходит. Ну, зачем обращаться к гражданину другой страны? — возмутился Ургант.

Он призвал жителей уральского города обращаться к тем, кто отвечает за вопросы экологии в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в своём видеообращении челябинцы объяснили, почему обращаются к гражданину другой страны. Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — всё это заканчивается ничем, отметили они. Люди понимают, что экология Челябинска не входит в американскую юрисдикцию, но «когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку».