«Наивные»: Ургант высмеял челябинцев за обращение к Байдену

Ведущий Иван Ургант в своём вечернем шоу высмеял уральцев, которые обратились к избранному президенту США Джо Байдену с просьбой спасти экологию Челябинска.
Комментируя в эфире Первого канала видеообращение россиян, телеведущий
Наивные люди. Почему Байден должен заниматься нашими проблемами? <...> Давайте будем реалистами, давайте будем жить, понимая, что происходит. Ну, зачем обращаться к гражданину другой страны? — возмутился Ургант.
Он призвал жителей уральского города обращаться к тем, кто отвечает за вопросы экологии в России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в своём видеообращении челябинцы объяснили, почему обращаются к гражданину другой страны. Все обращения в прокуратуру всех уровней, включая генеральную, к мэру, губернатору, президенту России — всё это заканчивается ничем, отметили они. Люди понимают, что экология Челябинска не входит в американскую юрисдикцию, но «когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку».