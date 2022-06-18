«Наивная украинская формула»: военэксперт оценил заявление Арахамии Военный эксперт Баранец назвал наивным заявление украинского переговорщика Арахамии о диалоге с Москвой

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Давид Арахамия

Украина «наивно» надеется возобновить диалог с Россией с позиции силы уже в августе — такую надежду Киев питает, предвкушая поставку крупной партии западного вооружения, которая ожидается уже через 8–10 дней, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, с этим вооружением Киев планирует развернуть «могучее наступление» и поставить Москву «на задние лапки». Однако это «стандартная наивная украинская формула» в духе главы киевской переговорной делегации Давида Арахамии, считает эксперт.

Тут дело в том, что уже через 8–10 дней от Америки должна поступить первая крупная партия вооружения по ленд-лизу. Украинцы надеются, что уже к концу июля — началу августа они смогу развернуть «могучее наступление» на российскую армию, и вполне серьезно рассчитывают, что Москва «сядет на задние лапки» и побежит за стол переговоров. Это вполне стандартная и наивная украинская формула в духе Арахамии, — заявил Баранец.

По мнению эксперта, сейчас России необходимо сделать упор на уничтожение военной техники, которую поставляют западные страны, и на полную мощь подключить космическую, радиотехническую и авиационную разведку, чтобы понимать, «что и куда движется». На основании уже полученных в ходе разведки данных нужно переформатировать задания для высокоточных крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал». В ином случае ситуация может обернуться «непредвиденными последствиями» для России, считает Баранец.

На основании уже этих данных, в срочном порядке, хоть это и колоссальная работа по своему масштабу, необходимо переформатировать полетные задания для наших «Калибров» и «Кинжалов». В противном случае все это может привести к непредвиденным последствиям для нашей страны, — добавил эксперт.

Ранее Арахамия заявил, что Киев запланировал контрнаступление ВСУ, после которого надеется «усилить переговорную позицию». Глава делегации в очередной раз указал, что Украина требует от России возврата войск на позиции, занимаемые до 24 февраля, и подчеркнул, что Киев не примет потерю территории.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично согласился с ним, добавив, что к тому моменту России, возможно, будет «не с кем и не о чем говорить».